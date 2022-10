Villanova: auto finisce nel canale dopo l'incidente

VILLANOVA MONFERRATO - AGGIORNAMENTO. Come da informazioni ricevute, è stata fornita una erronea ricostruzione degli accadimenti avvenuti a Villanova tra venerdì e sabato. Si tratta di due diversi sinistri. Ci scusiamo per la prima, erronea, versione dell'articolo.

Nel primo, delle 19, sono stati coinvolti due veicoli, una Nissan Qashqai condotta da un ragazzo di 34 anni di nazionalità marocchina e una Renault Clio guidata da un 22enne casalese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Norm e i sanitari del 118. Entrambi i feriti sono stati portati sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo, non sono in pericolo di vita.

Più tardi, verso le 5 di mattina, un auto con a bordo tre giovani ha concluso la sua corsa dopo un volo di due metri in un canale all'incrocio tra via Bosso e via Molino Stura in un sinistro autonomo. I tre sono stati trasportati in pronto soccorso.