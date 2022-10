Casale, a Chieri il primo ko

CHIERI - Basta un gol, al 19' della ripresa, per scivolare dalla testa della classifica ai piedi del podio di un girone A della serie D che parla molto ligure, Sanremese capolista inseguita da Sestri Levante e Vado. Alla prima difesa del primato il Casale cade a Chieri, in una gara in cui c'è da recriminare per opportunità, che ci sono state, non finalizzate dai nerostellati.

La squadra di Sesia inizia aggressiva, ma non finalizza, con Sparacello e Gianola. Ci provano i padroni di casa al 17' e questa volta Gianola si produce in un doppio intervento. Decisivo il terzo, di Guerci. Due minuti dopo è Rancati ad avere sulla testa la palla del vantaggio ospite, servita da Perez, ma si divora un gol quasi fatto. Ancora Sparecello al 27', ma la conclusione, da buona posizione, è debole e controllata. Al 34' ancora Perez a suggerire e Sparacello a concludere, ma trova la traversa.

La parte finale della prima frazione è nel controllo del Chieri, che segna anche con Libertazzi, messo in azione da Avvantaggiato, ma la rete è annullata perché al momento del tocco decisivo è in posizione irregolare (37').

Locali il dieci per il rosso ad Alfiero nel finale di tempo, ma nella ripresa il Casale non riesce a sfruttare la superiorità numerica. In realtà un gol c'è, autore Rossini, al 5', dopo il palo colpito da D'Ancora, ma si alza la bandierina per segnalare il fuorigioco. In vantaggio passa il Chieri, al 19', sviluppo di una rimessa laterale, palla che arriva a Di Lernia e la deviazione è anche facile. Girandola di cambi, l'ingresso di Mesina alza la pericolosità, ma non basta per evitare il ko.