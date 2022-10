Dolci tra America e Francia per Sara Maranzana

OVADA - Lavora da due mesi al Benoit Bistrot di New York, estensione americana del grande ristorante dello chef francese Alain Ducasse.

Un sogno molte volte accarezzato e che per Sara Maranzana, giovane pasticcera originaria di Silvano d'Orba, si è concretizzato tra la primavera e l'estate da poco trascorse.

"Avevo avuto la possibilità di trasferirmi - racconta - ma la pandemia aveva bloccato tutto. Ho avuto un'offerta e questa volta l'ho colta". Una grande passione, sacrifici importanti per poter rimanere a quel livello. "Il nostro - racconta Maranzana - è un lavoro molto impegnativo ma di grande soddisfazione. Da quando sono qui mi è tornata a scorrere quell'adrenalina nelle vene che in Italia non sentivo più".

La tarte tatin, preparata rigorosamente secondo la ricetta arrivata dalla Francia, è un prodigio di meticolosità e pazienza. Ma per Sara c'è anche spazio per creatività e sperimentazione.