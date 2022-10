Sabato e domenica si è svolto il campionato nazionale open Aics nella città di Riccione. 4 sono stati i portacolori dell'Atletico Judo Alexandria.

Medaglia d'oro per Riccardo Graci nei cadetti kg. 66, primo podio importante per il ragazzo che si allena costantemente. Medaglia d'oro per Simone Martino nella categoria Master M2 73kg che ritorna in gara dopo anni da fermo agonistico. Medaglia d'argento per Luca Izzo nella categoria Master M2 81 kg. Nonostante fosse lontano dalle gare da molti anni ha dimostrato la sua supremazia fisica. Quinto posto per Leonardo Ricagni nella categoria esordiente B 50 kg, due vittorie per lui ma in semifinale viene sconfitto e non arriva sul podio.