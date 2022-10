Franco Dossena, l'uomo dei record

ISERNIA - Dagli Stati Uniti, dove ha trascorso i lunghi mesi della pandemia, Franco Dossena è tornato con un invidiabile ruolino di marcia, tutte vittorie nelle gare disputate oltre oceano. "Se c'è l'italiano al via, non ce n'è per nessuno" la parola d'ordine dei runner a stelle e strisce.

Una buona abitudine che il portacolori dell'Atletica Novese (anche negli States ha sempre gareggiato con la canotta della sua società) ha conservato tornando a casa. Nel 2022 i titoli italiani e, ora, a Isernia, ha demolito un primato che resisteva da oltre 10 anni.

Al Trofeo delle Regioni Dossena ha corso, e vinto, i 3000 metri in 12'11'', miglior tempo italiano per gli Sm75, cancellando un record sulla distanza fra i più 'longevi'.

In gara, per il Piemonte, anche Vincenzo La Camera: giornata poco brillante per lui, "ci può stare. Meno male che ci ha pensato Dossena e tenere alto il prestigio della regione e dell'Atletica Novese". Il Piemonte maschile ha chiuso al 7° posto, quello femminile con un argento al collo.