Gli Ambulanti di Forte dei Marmi alla Festa del Cristo

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia ritornano a Alessandria. Le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” sono attese domenica 9 ottobre in corso Acqui, dall’altezza di Via Carlo Alberto sino alla zona Unes, nell’ambito della “Grande Festa del quartiere Cristo”, attesissimo appuntamento autunnale del quartiere.

Non le solite bancarelle, insomma, ma il meglio del made in Italy e dell’artigianato di qualità, a prezzi molto interessanti. Una giornata che sarà come sempre all’insegna dello shopping più glamour, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza.

Per conoscere il calendario completo delle date dei mercati è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai "fake") www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook da oltre 150mila fans reali e certificati ed alla App del Consorzio.

Evento-Mercato di qualità con "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” in occasione della “Festa del quartiere Cristo”

Domenica 9 ottobre 2022 – Corso Acqui (dall’altezza di Via Carlo Alberto sino alla zona Unes) - Alessandria

Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo