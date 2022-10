Alessandria - Novara: i protagonisti

ALESSANDRIA - Il derby numero 100 tra Alessandria e Novara. Vale per il passaggio al secondo turno di Coppa Italia la sfida 'secca' di oggi (ore 14.30) al Moccagatta: in caso di parità dopo 90', supplementari ed eventuali rigori.

Le squadre arrivano in condizioni ben differenti: gli azzurri primi da soli nel girone A, quattro vittorie e due pareggi, i Grigi sul fondo nel girone B, un solo successo e cinque sconfitte nelle prime sei giornate e, domenica, già un confronto cruciale, in casa, con il Pontedera, che si presenterà con un nuovo tecnico, Max Canzi pronto a succedere all'esonerato Pasquale Catalano.

Per la gara di oggi Fabio Rebuffi ha convocato 24 giocatori: c'è anche Speranza, la botta che lo aveva costretto a uscire a Rimini non ha avuto conseguenze, e la novità è Ventre, centrocampista classe 2004 che si era allenato con il gruppo a inizio preparazione, rientrato dopo un infortunio.

Possibile turn over: Liverani tra i pali, in difesa toccherà a Costanzo, non ancora utilizzato, a Baldi e Bellucci, a centrocampo spazio anche a Perseu, schierato solo per uno spezzone nella gara d'esordio a Imola, in avanti possibile debutto per Gazoul.

Anche nel Novara previste rotazioni, a partire dalla porta, dove sarà Desjardins

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Liverani; Baldi, Bellucci, Costanzo; Podda, Lombardi, Perseu, Filip, Nunzella; Sylla, Nepi. A disp.: Marietta, Dyzeni, Checchi, Mionic, Galeandro, Rota, Sini, Speranza, Ghiozzi, Ascoli, Gazoul, Ventre, Pagani. All.: Rebuffi

Novara (4-3-3): Desjardins; Ciancio, Amoapeng, Khailoti, Bertoncini; Calcagni, Marcinean, Di Munno; Peli, Diop, Tavernelli. A disp.: Pissardo, Menegaldo, Benalouane, Carillo, Goncalves, Masini, Ranieri, Rocca, Bortolussi, Buric, Galuppini, Gonzalez. All.: Cevoli

Arbitro: Di Cicco di Lanciano

Assistenti: Merciari di Rimini e Hader di Ravenna, quarto ufficiale Teghille di Collegno