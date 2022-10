Alessandria - Novara per la Coppa

ALESSANDRIA - Turn over abbondante per Alessandria e Novara. Nei Grigi, rispetto a Rimini, solo Sylla è titolare dall'inizio, e anche negli azzurri la rivoluzione è radicale per il primo turno di Coppa Italia e il derby numero 100.

Tutti in panchina gli ex in casa novarese, Ciancio, Gonzalez e Ranieri.

ALESSANDRIA - NOVARA 2-1

Marcatori:pt 9' Baldi; st 17' Marginean, 28' Sylla

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

31' Dentro Nepi per Sylla (che esce un po' zoppicante, ma applaudito dalla Nord)



28' GOOOOL ALESSANDRIA: Nunzella pesca Sylla in area, che scalcava Desjardins. I due poi restano a terra

21' Tre cambi: dentro Rota, Gazoul e Nunzella, fuori Bellucci, Ascoli e Costanzo

20' Ancora un salvataggio sulla linea: questa volta è Bellucci a opporsi al missile di Buric

19' Pareggia il Novara: Tavrenelli in mezzo, su di lui non interviene Costanzo, che gli permette l'assist, per la deviaizone di Marginean

11' Buona manovra dei Grigi, Filip per Ascoli, dentro l'area, il tiro è un metro fuori

6' Proprio il nuovo entrato decisivo per il salvataggio in angolo sul tiro ravvicinato di Pagani

1' Un cambio nel Novara: fuori Bertoncini, dentro Benalouane

Primo tempo

45' Un minuto di recupero

28' Contropiede Alessandria, pagani lancia Sylla, conclusione che Desjardins tocca per il primo angolo dei Grigi

27' Liverani si oppone a Tavernelli, in tuffo deviazione decisiva in angolo

23' Pagani si gira in area, destro secco, un metro sul fondo

17' Doppio salvataggio: prima Liverani respinge il tiro ravvicinato di Buric, poi Baldi sulla linea toglie la conclusione di Diop

14' Occasione Buric, entra in area, conclusione di poco sul fondo

9'GOOOL ALESSANDRIA: taglio di Filip da sinistra, sul secondo palo c'è Baldi pronto a ribadire, di piede, nel sette.

2' Sylla in contropiede, entra in area, ma non riesce a toccare per Filip

Il tabellino

Alessandria (4-2-3-1): Liverani: Podda, Baldi, Bellucci (21'st Rota), Costanzo; Perseu, Lombardi; Pagani, Filip, Ascoli (21'st Gazoul); Sylla. A disp.: Marietta, Dyzeni, Checchi, Mionic, Galeandro, Nunzella, Rota, Sini, Speranza, Ghiozzi, Gazoul, Ventre, Nepi. All.: Rebuffi

Novara (4-3-3): Desjardins; Peli, Bertoncini (1'st Benalouane), Khailoti, Amoabeng (15'st Goncalves); CalcagniMarginean, Di Munno; Tavernelli, Diop (15'st Ciancio), Buric. A disp.: Pissardo, Menegaldo, Masini, Rocca, Bortolussi, Carillo, Galuppini, Ranieri. All.: Cevoli

Arbitro: Di Cicco di Lanciano

Assistenti: Merciari di Rimini e Hader di Ravenna, quarto ufficiale Teghille di Collegno

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 250 circa. Ammoniti:Tavernelli per proteste Angoli: 7-2 per il Novara Recupero: pt 1'