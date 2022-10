Cerri: "Sempre pronto a parlare con i tifosi"

ALESSANDRIA - "Io ci sono, in qualciasi momento. Sempre pronto a parlare con i tifosi". Massimo Cerri apre le porta della sede alla tifoseria.

Ma sotto la curva non andrà. "Non sono andato oggi, a festeggiare, e neppure domenica a Rimini".

Una assenza che la tifoseria ha sottolineato. "Domenica è stato chiesto un confronto con un rappresentante della società, e io ero il solo presente al 'Romeo Neri'. Non sono andato non perché non volessi ascoltare persone che vanno solo ringraziate per il sostegno alla squadra: richiesta legittima la loro, che si sono fatti quasi mille chilometri per essere vicini ai Grigi e reclamano spiegazioni. Ma per i dirigenti - insiste il direttore dell'area tecnica - è vietato andare sotto le curve o i settori dove c'è il pubblico: è il regolamento che ce lo impedisce. Sarebbe vietato per tutti i tesserati: ai giocatori è tollerato, per gli altri no Ci sono i commissari di Lega che ascoltano, osservano e annotano tutto e si rischia squalifica e multa per la società. Giusto spiegarlo, e, anche, ribadire chechi mi vuole incontrare, vuole farmi domande, vuole confrontarsi, io ci sono sempre e volentieri rispondo. Su tutto e a tutti".

Dunque possibile un incontro con la tifoseria? "Da parte mia sì. Ribadisco la totale disponibilità e non essere andato domenica non è stata una mancanza di rispetto, ma l'obbligo di adeguarmi alle regole e non incappare in un provvedimento disciplinare. Questa squadra deve ancora trovare continuità, è vero, e penso che serviranno ancora gare. Però va sorretta: i giocatori, ma anche lo staff, la fiducia che ricevono dagli spalti fa solo tanto bene".

Domenica arriva il Pontedera, che ha ufficializzato il nuovo tecnico, Max Canzi. "La vittoria in Coppa aiuta tanto, adesso però dobbiamo metterci subito in modalità salvezza, perché questo è il valore della prossima gara. E noi dobbiamo conquistare più punti possibili nel girone di andata".