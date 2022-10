Con 'Chocomoments' un fine settimana da leccarsi le dita

ACQUI TERME - Una tavoletta di cioccolato gigante, lunga ben 20 metri: è questa una della novità di 'Chocomoments' l'evento più goloso dell'anno che sabato 8 e domenica 9 tornerà ad animare il centro di Acqui Terme. La grande festa del cioccolato artigianale è organizzata da Chocomoments con il patrocinio del Comune di Acqui Terme e l'Assessorato al Turismo.

Nel prossimo fine settimana gli stand con le prelibatezza preparate e confezionate della 'Fabbrica del Cioccolato' rimarranno aperti in piazza Italia dalle 10 alle 2 di sabato e dalle 10 alle 20 di domenica per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde.

Anche i cooking show...

Tra gli eventi da non perdere, domenica alle 15, il cooking show "Come nasce una sacher” e sabato alle 18 il momento della tavoletta di cioccolato lunga 20 metri, una ghiotta e curiosa occasione per partecipare a un evento nell’evento unico nel suo genere. Come tutte le manifestazioni golose che si rispettino, non può mancare uno spazio interamente dedicato ai più piccoli: l'area ChocoBaby, infatti, rimarrà aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Un vero e proprio laboratorio artigianale dove i bambini – al costo di soli 5 euro –potranno dare sfogo alla fantasia improvvisando deliziosi cioccolatini con tanto di grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione.

Sabato e domenica dalle 10 alle 12, invece, gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri di ChocoMoments (al costo di 30 euro a persona con prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail giancarlo.maestrone@gmail.com).