Novipiù cerca conferme a Piacenza

CASALE MONFERRATO – Novipiù in campo domani pomeriggio (ore 18) al PalaBanca di Piacenza per affrontare l’Assigeco. La squadra di coach Andrea Valentini arriva dall’ottimo esordio casalingo con Latina, cerca punti e conferme nella seconda giornata di andata del campionato 2022-2023 di A2 Lnp-Old Wild West Girone Verde.

Qui Piacenza

L'Assigeco di coach Stefano Salieri è reduce da una prestazione di alto livello contro la corazzata Vanoli Cremona, persa solamente all’overtime. I piacentini hanno ingaggiato il centro Skeens e la guardia McGusty che si aggiungono a Sabatini, Miaschi e Pascolo. Il tecnico rossoblù avverte: “Ci aspetta un match difficile e pieno di insidie che dovremo affrontare con la massima attenzione. Loro sono una squadra molto giovane e fisica: dovremo essere bravi a limitare il loro contropiede e reggere il loro urto e la loro stazza a rimbalzo”.

Sicuro delle difficoltà anche Lorenzo Querci: “Sarà una partita importante perché Monferrato è una squadra molto talentuosa e con tanti punti nelle mani. Noi dovremo essere bravi ad arginare i loro punti di forza, mantenendo alta l’intensità ed entrando in campo con la mentalità giusta, per regalare ai tifosi la prima vittoria stagionale”.



Qui Casale Monferrato

Coach Andrea Valentini. “Piacenza è una squadra candidata a stare nella prima fascia della classifica. Pascolo ha giocato l'Eurolega, Sabatini è uno dei migliori playmaker del'A2, Skeens è solido e McGusty sa il fatto suo. Noi vogliamo in ogni partita dimostrare che ci siamo e possiamo giocarcela”. Capitan Niccolò Martinoni. “Domani ci aspetta una sfida complicata, contro un avversario importante. Piacenza è una squadra molto solida che ha voglia di portare a casa il primo successo casalingo della stagione. Noi ci siamo allenati in settimana sui loro punti di forza e vogliamo provare a metterli in difficoltà”.

Pre partita

ASSIGECO PIACENZA - NOVIPIÙ BASKET MONFERRATO

Dove: PalaBanca, Piacenza.

Quando: domenica 9 ottobre, ore18.

Arbitri: Vita, Lupelli, Roiaz.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

Note: Monferrato al completo. A Piacenza senza l’infortunato Galmarini. Matteo Formenti, per quattro stagioni a Piacenza (dal 2016 al 2019 e nel 2020/21) con più di 100 presenze e 1000 punti a bersaglio.