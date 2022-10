Un progetto per l'ospedale nel ricordo di Mario Di Cianni

ALESSANDRIA - Un progetto dell'anatomia patologica dell'Ospedale civile di Alessandria, sezione biologia molecolare: a questo sarà destinata la raccolta di fondi attivata domani in tutti i settori dello stadio 'Moccagatta'.

E' una iniziativa della famiglia di Mario Di Cianni, che ha individuato questo percorso solidale "per la ricerca" (come era stato scritto anche sul manifesto). Domani, prima dell'inizio della gara con il Pontedera, e poi anche nell'intervallo, le persone autorizzate (Simona Zangirolami e Marta Sechi) saranno anche in tribuna e in rettilineo per raccogliere le offerte di chi vorrà partecipare, oltre che nella Gradinata Nord, coinvolta nella sua totalità.

L'Alessandria Calcio è stata informata della raccolta, che proseguirà anche nei prossimi giorni, ma non sono stati attivati conti correnti. Sarà un contributo diretto.

Una volta conclusa, sarà la famiglia a consegnare la somma raccolta all'Ospedale, in particolare alla divisione di anatomia patologica, nel ricordo di Mario