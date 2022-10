Acqui, così non va: Vanchiglia fa tris

ACQUI - Così non va: nella gara che doveva servire per far decollare l'Acqui verso l'alto, i termali inciampano di nuovo in casa, tre gol al passivo (1-3), il Vanchiglia sorpassa e ringrazie, perché due segnature nascono da 'regali' dei padroni di casa. Concessioni che una squadra che vuole puntare in alto non può e non deve assolutamente fare.

Senza Bollino (lesione di 1° grado), Genocchio e Sciacca (forma influenzale) e con Cirio solo in panchina. Nei primi 20' supremazia territoriale dei padroni di casa, ma la prima occasione è per gli ospiti, punizione di Bissacco su cui Cipollina si supera. I termali faticano a essere pericolosi, nonostante una maggiore gestione della palla, e nel finale vanno sotto due volte: al 39', su cross di Di Santo c'è Bissacco pronto alla deviazione vincente. Al 1' dei tre di recupero il raddoppio: pasticcio tra Cipollina e Morabito, il rinvio del portiere va a sbattere contro il difensore, il pallone arriva a Palumbo, che firma il 2-0 per i torinesi. Un finale da incubo per i padroni di casa.

In avvio di ripresa Acqui arrembante: al 2' punizione di Caucino su cui va di testa Guazzo, ma la palla sfila di un nulla sul fondo. Tre minuti dopo l'attaccante non sbaglia: il piazzato è di Innocenti, la deviazione aerea non dà scampo al portiere avversario. Padroni di casa vicini al pareggio, con Piana al 9', ma il portiere fa un miracolo sul tiro a giro di Piana. Segna, invece, il Vanchiglia: al 17', sull'angolo Innocenti sul primo palo va un 'velo' incompresibile e Cipollina si trova sguarnito sul tiro di Bissacco. Dall'1-3 la gara è, di fatto, chiusa, sale il nervosismo, ma l'accenno di reazione non serve a cambiare il punteggio.

ACQUI - VANCHIGLIA 1-3



Marcatori: pt 39' Bissacco, 46' Palumbo; st 5' Guazzo, 18' Bissacco

Acqui: Cipollina, Costa Pisani, Nani, Emiliano, Morabito, Caucino; Mazzarello, Baldizzone, Guazzo, Innocenti, Piana. A disp.: Lequio, Verdese, Sciutto, Martino, Pagliano, Cavallotti, Morganti, Genocchio, Cirio. All.: Merlo