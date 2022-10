Acuto del Castellazzo. Tutti i finali di giornata

Le emozioni, come di consuetudine, non sono mancate di certo. Riviviamo una domenica di campionato ricca di spunti passando in rassegna le varie categorie. Ecco il riepilogo

In serie D, Casale-Vado termina 1-1: liguri in vantaggio con D'Iglio, Rossi pareggia al minuto 96. Male, malissimo, il Derthona, superato 3-0 a domicilio dal Sestri Levante. Decidono i gol Pane, Cominetti e Rovido

In Eccellenza, domenica amara per l'Acqui, battuto 3-1 in casa dal Vanchiglia. A Merlo, cui continuità sempre a mancare la continuità, non basta la rete del solito Matteo Guazzo. Clamorosa affermazione della Luese Cristo, capace di battere Cavour nonostante la doppia inferiorità numerica: finisce 1-0, con gol di Silvestri.

Casale, pari all'ultimo respiro Contro Vado termina 1-1, Rossi salva la squadra di Sesia

Derthona travolto dal Sestri Levante. E contestato I 'Corsari' difendono la testa della classifica con un 3-0 solido, proteste dalla tifoseria

Luese Cristo, finalmente la vittoria Decide una rete di Silvestri alla mezzora della ripresa, con la doppia inferiorità numerica

In Promozione, prima affermazione in campionato per il Castellazzo: al 'Comunale' basta un acuto di Maritano per piegare 1-0 l'Arquatese. 1-1 tra PastorStay e Gaviese, mentre l'Asca va a vincere 2-0 a Trofarello grazie alle reti di Massaro e di Myrta. Ovadese batte Beppe Viola in rimonta, successo pesantissimo per il Felizzano (3-1 alla Junior Pontestura, tripletta di Anibri). 2-2 nel posticipo tra Valenzana Mado e Novese: ospiti avanti con doppietta di Paini, replicano Amaro e Celeste.

Prima Categoria: un gol di Kalissa lancia il Libarna, 1-0 contro la Fulvius, mentre la Capriatese va a vincere 2-1 a Tassarolo. Sconfitta pesante per il Sale (5-0 a Canelli), continua a correre il Monferrato. Nizza esalta Frugarolo, 1-0 ai danni di Costigliole.

Ovadese, la rimonta vale altri tre punti Finisce 2-1 contro la Beppe Viola calcio, decisivo l'1-2 al termine del primo tempo

In Seconda Categoria, larga affermazione per la Boschese contro Castelpiovera, ma merita una menzione anche il successo di Europa Bevingros, a spese del Quargnento. Solero regola 3-2 Calliano, colpo grosso del Casalnoceto a Viguzzolo.

In Terza Categoria, infine, la Pozzolese chiude il set (6-0 contro Lerma) e la Junior Asca travolge Bistagno. Cinque gol del Cabella Alta Val Borbera, Merella deve arrendersi.