C'è la festa del Cristo, nonostante la pioggia

Le condizioni meteo, purtroppo, non sono favorevoli, ma la festa del Cristo andrà comunque in scena.

"Non ci fermiamo, ci sarà qualche banco in meno a causa della pioggia - dicono dall'Associazione Commercianti - però le attrazioni non mancheranno di certo".

A cominciare dagli Ambulanti di Forte dei Marmi, attesissimi, che tornano in città a proporre le loro boutique a cielo aperto. E poi musica, stand, esibizioni, il luna park in piazza Ceriana e soprattutto lo sport, grande novità di questa edizione 2022. In tutto oltre 60 gli stand, un numero di grande rilievo che testimonia uno sforzo enorme da parte della macchina organizzativa.

Un'edizione che rappresenta un punto di svolta, la consacrazione al termine di tre mesi di iniziative, eventi e appuntamenti: proposte diverse, ma accomunate da un solo denominatore, il concetto di qualità. Per una patronale da vivere, come vuole la tradizione, con consapevolezza e con senso di appartenenza.