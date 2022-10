Casale, pari all'ultimo respiro

CASALE - Rossi, a tempo scaduto, salva il Casale, capace di raggiungere il Vado sull'1-1.

È un cielo tipicamente autunnale quello che fa da sfondo all'ingresso in campo di due tra le più blasonate società della serie D, da una parte i padroni di casa Nerostellati, campioni d'Italia nel 1914,e dall'altra il Vado che fu capace di aggiudicarsi la prima Coppa Italia nel 1922 a scapito dell'Udinese.

Liguri che comandano la classifica guidati dall'ex giocatore del Casale Marco Didu, oggi apprezzato tecnico nel girone A il quale in apertura tiene fuori Lo Bosco affidandosi all'ex Di Renzo (a Casale nell'anno del Covid) e al fedelissimo D'Iglio giocatore oramai garanzia per la serie D; Sesia risponde con Perez e D'Ancora dall'inizio dopo che a Genova li aveva fatti rifiatare, attacco guidato da Mesina e spazio in mezzo al campo al sempre positivo Simonetta.

Il primo brivido per il pubblico giunge al minuto 9, la difesa ligure perde ingenuamente una palla al limite dell'area, Mesina la recupera facendola filtrare per Rossini il quale impatta con Asciotti in uscita, parrebbe rigore ma l'arbitro assegna l'angolo ai Neri facendo infuriare gli spalti; è un Casale comunque propositivo e sicuro di sé, il Vado si regge sulla buona tenuta dei centrali difensivi De Bode e Bane e gioca un calcio di pregevole fattura. Al 26' sul quarto calcio d'angolo per il Vado, De Bode indirizza di testa la palla ma la mira è sballata, due minuti dopo D'Ancora calcia dai 16 metri a chiudere un duetto con Mesina, ma la palla è alta. Al 31' nuovo angolo per il Vado, la palla danza nei pressi della porta, Guerci esce basso e viene travolto da un avversario rimanendo a terra per alcuni istanti, nulla di grave, riprende il gioco ma i Liguri paiono aver preso le contromisure agli uomini di Sesia.

Al 34' un incomprensibile arbitro Giordano assegna una punizione a due in area (a palla lontana) ed ammonisce Rossi, sul conseguente piazzato D'Iglio non impensierisce Guerci. Il primo tempo si chiude tra i rumors del pubblico e una fase di gioco che non fa segnalare granché a livello di emozioni, 0-0 e tutti negli spogliatoi.

Si riparte con i ventidue delle 15 e il primo brivido arriva al quinto, angolo di Perez e Mesina di testa la mette a lato; al 7' ripartenza veloce del Vado, D'Iglio viene atterrato all'altezza del dischetto ed il pessimo Giordano concede la massima punizione che l'ex Di Renzo spara alle stelle tra lo stupore generale. Risponde il Casale con D'Ancora che al14' scaglia un missile dai 20 metri che Asciotti alza sopra la traversa; i Neri alzano il baricentro e Rossini al 16' spara alle stelle dal limite dopo un ottimo suggerimento del neo entrato Sparaciello. Ancora caos al 23', Perez cambia repentinamente gioco al limite dell'area, Nouri calcia in mezzo di prima e Rossini nel mischione insacca facendo esplodere il Palli ma l'incerto Giordano annulla per un fuorigioco perlomeno di dubbia esistenza. Lo stesso Rossini al 28' si prende il rosso quando, saltando con De Bode, colpisce (a detta del direttore di gara) l'avversario che rimane a terra.

Il Vado prende coraggio ed incomincia a cingere d' assedio la truppa di Sesia favorito da un Giordano che pare davvero avere un conto in sospeso col Casale ed al 46' trova il vantaggio con D'Iglio che dal limite dell'area beffa Guerci con un chirurgico rasoterra angolato. Quando tutto pare perduto però i Neri trovano il pari,è il 51' quando il Vado pasticcia su una rimessa laterale finendo per far giungere la palla in mezzo all'area che trova Rossi, in un ultimo disperato tentativo, pronto a battere il portiere del Vado e a far esplodere la bolgia di un Palli agitato come non accadeva da anni.

Finisce 1-1 con un arbitraggio davvero inadeguato, tanto far riapparire sugli spalti lo spettro di tale Tani da Livorno... chiedere a Casale per conferma...



CASALE-VADO 1-1

Reti st 46' D'Iglio, 51' Rossi

CASALE: Guerci; Lacava, Rossi, Gianola, Nouri; D'Ancora (50' st Marchetti), Perez (34'st Carbonieri) , Simonetta(34' st Rancati), Giacchino(21'st Diagne);Rossini, Mesina (15' st Sparacello) .

VADO: Asciotti; Ghigliotti (39' st Codutti) ,De Bode,Bane Spanu;Djwomo, Castelletto 46'st Castiglione) , D'Iglio (48'st Mele), Campano (36' st Ropolo);Di Renzo, Capra.

Arbitro: Giordano di Grosseto

Note: Ammoniti: Gianola(C), Rossi(C), Capra(V), Rossini (C)

Espulso Rossini (C); spettatori oltre 300.