TORTONA - A far paura non è il punteggio, speculare rispetto alla bella vittoria di sette giorni fa con il Gozzano: nello 0-3 casalingo con il Sestri Levante è venuta fuori tutta l'insicurezza del Derthona che ha pagato a prezzo carissimo le prime due occasioni concesse agli avversari, per poi non essere nemmeno in grado di imbastire una reazione. Difficile trovare una risposta ai problemi ora come ora: la trasferta di domenica prossima a Sanremo appare un'altro ostacolo insuperabile.

Il primo tempo è tutto sommato godibile fin dall'inizio: Derthona e Sestri Levante si sfidano a viso aperto e la linea difensiva a cinque approntata da Fossati sembra essere in grado di contenere le sfuriate dei 'corsari'. La prima occasione per i liguri è all'8' quando Cominetti anticipa Edo in uscita ma perde l'attimo per tirare a rete nella porta vuota e si fa respingere la conclusione da Tambussi; il Derthona risponde con una progressione di Manasiev toccato da Oliana in area che l'arbitro non sanziona nonostante le proteste. Ancora Oliana anticipa Saccà in area, poi Candiano mette largo con un tiro in diagonale dalla sinistra. Appena dopo la mezz'ora, però, gli ospiti passano in vantaggio con Pane che si inserisce bene su una punizione di Candiano e appoggia di testa in rete sul palo lontano. Fossati manda in campo Gomez, ed è proprio un colpo di testa della punta a costringere Anacoura al miracolo con la complicità di Candiano.

La ripresa si apre con un piattone di Cirrincione che manca di pochissimo il bersaglio subito imitato da un colpo di testa di Zucchini, ma il Derthona appare più determinato: Fossati si gioca anche le carte Coccolo, Roma e - all'esordio - Daffonchio per riaccendere un po' la squadra, ma al Sestri basta un lampo per chiudere i giochi. E' Parlanti a vedere infatti il corridoio verticale per Cominetti che brucia tutta la difesa tortonese e solo davanti a Edo dopo trenta metri di fuga lo trafigge con un preciso diagonale che vale il 2-0. Nel finale c'è gloria anche per il neoentrato Rovido, che raccoglie in area un suggerimento dal centrocampo e di prima intenzione brucia ancora Edo immobile: il 'Coppi' contesta pesantemente il risultato, ma quello che preoccupa di più è la prestazione.

DERTHONA - SESTRI LEVANTE 0-3

MARCATORI: pt 32' Pane; st 23' Cominetti, 43' Rovido

DERTHONA (5-4-1): Edo; Fomov (20' st Roma), Soplantai, Tambussi (37' Gomez), Zucchini, Agazzi; Saccà (18' st Coccolo), Giannone (20' st Daffonchio), Ciko, Manasiev (41' st D'Arcangelo); Romairone. A disp. Fiory, Trevisiol, Matera, Linussi. All. Fossati

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Salvo, Oliana, Pane, Furno; Candiano, Troiano, Parlanti; Cirrincione (20' st Casagrande), Marquez (40' st Rovido), Cominetti. Pucci, Nenci, Casagrande, Masini, Scorza, Currò, Occhipinti, Marzi. All. Barilari

ARBITRO: Rodigari di Bergamo

NOTE Ammoniti Zucchini, Tambussi, Soplantai; Troiano, Pane. Calci d'angolo 5-2 per il Derthona. Recupero pt 2'; st 4'. Spettatori 300 circa.