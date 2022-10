Novipiù cede solo nel finale a Piacenza

PIACENZA - La Novipiù non ripete il successo dell’esordio e cede la posta sul campo dell’Assigeco Piacenza (65-61). Non bastano i 14 punti di Martinoni e Redivo. Partita in equilibrio decisa nei possessi finali.

La partita

Partita in equilibrio sin dalla palla a due. Casale meglio nel primo quarto che si chiude con la squadra di Andrea Valentini avanti di un possesso (14-17). Ancora prevalenza Novipiù nella seconda frazione anche se Piacenza domina a rimbalzo. Martinoni e Formenti danno a Casale la spinta per chiudere avanti all’intervallo (29-34). Per l’Assigeco 10 punti di Pascolo.

La gara svolta nella terza frazione. Piacenza esce dallo spogliatoio più aggressiva e prende il comando delle operazioni vincendo il parziale per 23-10 e chiudendo al 30’ sul 52-44.

Ma il Monferrato perde Ellis per infortunio non si arrende e torna in partita con carattere nell’ultimo quarto. Si arriva in volata. Decidono le giocate dei padroni di casa con Pascolo che fa le giocate decisive (canestro difficile allo scadere dei 24 secondi e tripla). Vince Piacenza 65-61.

Le voci

"Gara giocata a ritmo basso e con Piacenza che ci ha schiacciati a rimbalzo - ammette coach Andrea Valentini -. Abbiamo retto in un confronto fisico che mi rende abbastanza soddisfatto dal punto di vista difensivo perché abbiamo tenuto a Piacenza sotto punteggio. Abbiamo sbagliato tiri aperti e lay-up che potevano cambiare le cose. Noi gravemente insufficienti a rimbalzo. La partita poi l'ha decisa un giocatore che ha giocato l'Eurolega (Pascolo, ndr) che ha fatto i canestri decisivi. Temo che purtroppo l'infermeria comincerà a riempirsi".



I numeri

Finale: 65-61

Parziali: 14-17, 29-34, 52-44

Quintetti: Piacenza con Sabatini, Gajic, Miaschi, Pascolo e Skeens. Casale con Ellis, Redivo, Formenti, Martinoni, Carver.

Punti: Miaschi 22 (Piacenza), Martinoni e Redivo 14 (Casale).

Rimbalzi: Sabatini 17 (Piacenza), Martinoni 7 (Casale).

Assist: Querci 14 (Piacenza), Ellis 4 (Casale).

Mvp: Pascolo (Piacenza).