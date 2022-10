Ferrari (Ascom) e le "perplessità" su Berrone assessore al Commercio

Vittorio Ferrari, presidente di Ascom Confcommercio Alessandria, così commenta la nomina di Giovanni Berrone ad assessore al Commercio: "Personalmente non ho assolutamente nulla contro il neoassessore Berrone. E ritengo che l’Amministrazione comunale sia libera di assumere le decisioni che ritiene più opportune e assegnare gli incarichi a chi considera maggiormente adatto al proprio operato. Non posso fare a meno di osservare, tuttavia, che è un fatto che il neoassessore sia da decenni impegnato in Confesercenti e Procom, dove ha svolto ruoli di rilievo e anche fortemente operativi sino ai weekend di Gagliaudo e del Mercato Europeo".

Secondo Ferrari, dunque, "è un fatto che da anni la concezione delle manifestazioni e degli eventi e la visione di città di Confesercenti, pur legittime, siano molto distanti dalla visione di città e di sviluppo della nostra associazione e dei nostri associati ed è un fatto che, in più occasioni nei confronti anche pubblici avuti con il sindaco Abonante, questi abbia mostrato di condividere e voler far propria tale nostra visione".

Giunta Abonante: Giovanni Berrone

nuovo assessore al Commercio Avrà le deleghe anche a Mercati, Artigianato, Agricoltura e Rapporti con Demanio e Soprintendenza

Così, "che l’attuazione delle politiche dell’amministrazione in materia di commercio sia stata affidata a chi finora ha portato avanti visioni differenti, non può che destare in noi perplessità e preoccupazione. Così come perplessità e preoccupazione desta il fatto che, ancora una volta, le decisioni della politica prescindano dalla realtà della società civile e dai valori che esprime, a livello qualitativo ma anche numerico: è un fatto che in termini di rappresentanza il rapporto tra le due associazioni di categoria sia di oltre 1 a 5 (dati Camera di Commercio)".

Il presidente di Ascom così conclude: "Puntualizzato doverosamente questo, è ai fatti che intendiamo guardare, in un momento in cui la nostra associazione è quotidianamente impegnata e concentrata sulle tante preoccupanti condizioni generali nelle quali le nostre imprese si trovano costrette ad operare (a partire dal drammatico caro-energia), riservandoci di monitorare giorno per giorno ogni azione di governo della città intrapresa da questa Giunta, perché riteniamo che la nostra categoria, la nostra città e la nostra comunità meritino una visione ampia e lungimirante".