Casale, regna l'incertezza

CASALE - La settimana del Casale non è iniziata come giocatori e staff speravano. Alcuni tesserati avrebbero ottenuto la 'garanzia' di pagamenti, almeno una tranche, a breve, ma al momento alle parole non sono seguiti i fatti.

La squadra ha ricominciato a lavorare: al campo anche un buon numero di tifosi, che sono a conoscenza della situazione, il loro sostegno aiuta, ma servirebbero gesti concreti dalla dirigenza, fino ad ora promessi, ma non ancora concretizzati.

Casale, la grana dei pagamenti in ritardo La partita più importante si sta giocando lontano dal rettangolo verde

Difficile, anche per la guida tecnica, tenere la concentrazione sulla prossima gara, a Gozzano. Oggi seduta di forza in palestra, poi programma in divenire. Anche se gli emolumenti saranno pagati, i calciatori stanno già valutando un cambio di casacca: dal 1° dicembre si riaprirà il mercato e l'incertezza, che dura ormai da alcune settimane, potrà determinare molti movimenti in uscita.