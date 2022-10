Mandrino (Confesercenti): "Berrone? Non vediamo commercianti infastiditi..."

Michela Mandrino, presidente di Confesercenti Alessandria, risponde a Vittorio Ferrari e all'Ascom in merito alla nomina di Giovanni Berrone come assessore al Commercio: "La recente polemica relativa alla nomina di Giovanni Berrone alla carica di assessore al Commercio impone alla nostra associazione di fare alcune osservazioni".

"In città, e sicuramente tra i nostri associati, il 'dibattito' che sentiamo vivo e forte è il tema del 'caro bollette' e degli esagerati costi dell’energia che stanno mettendo in ginocchio le imprese, creando preoccupazione forse se possibile superiore a quella di due anni di pandemia - spiega - Sinceramente non abbiamo sentito commercianti infastiditi dalle presunte etichette associative del neo assessore e con stupore abbiamo letto dichiarazioni inappropriate e ineleganti. Confesercenti non ha partecipato al dibattito e ai 'rumors' che hanno anticipato la nomina di Giovanni Berrone per totale e pieno rispetto del sindaco, a cui compete la nomina degli assessori e degli attori partitici e politici che formano la maggioranza dell’Amministrazione".

Mandrino per questa evidenzia che "la nomina di Giovanni Berrone, che peraltro non ricopre ruoli all’interno di Confesercenti da tre anni, è frutto di una scelta personale e politica dell’interessato e delle forze politiche che governano il Comune di Alessandria. Inoltre, ferma restando la complicata situazione socio-economica della città e il momento difficile che si protrae da troppi anni, siamo consapevoli che nessuno possa trasformarla repentinamente, ma siamo certi che tutti, Comune e associazioni, lavoreremo per fare il possibile per aiutare le imprese a sopravvivere e a crescere".

Ferrari (Ascom) e le "perplessità"

su Berrone assessore al Commercio "Nulla contro la persona, ma da decenni è impegnato in Confesercenti e Procom. Con visione di città opposta alla nostra"

Le priorità

Il presidente di Confesercenti esprime anche "alcune priorità che sono più urgenti":

L’organizzazione del Natale

Valutazioni per migliorare la situazione parcheggi

Lavorare per la Rigenerazione urbana degli sfitti

Aumentare la superficie di vendita all’esterno del negozio, com’era durante lo stato di emergenza, almeno per il sabato

Confronto con vari attori della città per la predisposizione del calendario degli eventi

Avviare una fase di ascolto con la categoria per un miglior coordinamento degli orari

"A Giovanni Berrone - conclude - uomo colto e dialogante nonché professionista stimato e competente nei settori delle deleghe ricevute, vanno i nostri più sentiti e scaramantici in bocca al lupo di buon lavoro. Confesercenti, come sempre e con tutte le Istituzioni, sarà disponibile a collaborare per la salvaguardia delle imprese e per lo sviluppo della nostra amata città".