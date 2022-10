A21: concluse le operazioni di bonifica all'autoarticolato in avaria

PONTECURONE - Si sono concluse all'alba le operazioni di bonifica di un autoarticolato che nel pomeriggio di ieri, in transito sul tratto autostradale A 21 al Km 94 all'altezza di Pontecurone, ha subito il danneggiamento del serbatoio di alimentazione del mezzo alimentato a Gnl (Gas Naturale Liquefatto) presumibilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico, causando la perdita del contenuto.

È stata necessaria la chiusura del tratto autostradale dell’A 21 in direzione Torino per consentire ai Vigili del Fuoco di operare per la messa in sicurezza dell’area.

Sono intervenute 5 squadre dei Vigili del Fuoco provenienti anche dai Comandi di Pavia e Torino con il Nucleo Regionale NBCR ( nucleare ,biologico, chimico, radiologico) per consentire, attraverso attrezzature e procedure specifiche, lo svuotamento e la bonifica del serbatoio, per la completa messa in sicurezza dello scenario.

Sul posto Polizia Autostradale e ausiliari del traffico.