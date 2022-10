Furto all'Urp di Casale nella notte di lunedì scorso

CASALE - Ladri all'Urp del Comune di Casale, in via Mameli. Nella notte tra lunedì e martedì uno o più malintenzionati si sono introdotti nell'ufficio situato al piano terra di fronte all'ingresso principale di Palazzo San Giorgio, passando per la parte alta della vetrata-finestra. Una volta all'interno sono riusciti ad asportare la somma di 130 euro, senza provocare ulteriori danni. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.