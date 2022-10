Paulaner Oktoberfest, giovedì 20 la sfilata inaugurale

Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 20 ottobre alle 17 prenderà il via la seconda edizione del Paulaner Oktoberfest Alessandria con la grande parata che partirà da piazza Santa Maria di Castello e, percorrendo via Bologna e via Mazzini proseguirà in viale Milite Ignoto, fino ad arrivare all’ex piazza d’Armi.

Ad aprire la sfilata ci saranno i musicisti in abiti tradizionali bavaresi che compongono la GibierFest Band, seguita dal primo storico carro Paulaner, risalente al 1908, addobbato con fiori e grandi botti e trainato da quattro cavalli da tiro dal manto nero. Presenti anche il personale in costume bavarese, gli sbandieratori dell’Associazione Aleramica di Alessandria e gli Oktoberfest Alessandria Express, i due trenini navetta gratuiti che collegheranno il centro della città al luogo dell’evento durante la manifestazione.

Paulaner Oktoberfest,

la musica sarà protagonista Calendario ricco di live dal 20 ottobre all'1 novembre. E ci sarà pure il luna park

Giunti a destinazione, avranno luogo il taglio del nastro e la tradizionale apertura della prima botte di birra con il grande martello di legno. Padiglione, Beer Garden e grande Luna Park apriranno quindi al pubblico presente al quale, in segno beneaugurale, sarà offerta la birra fuoriuscente dalle prime botti di legno.