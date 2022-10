Incidente in corso Borsalino, auto si ribalta

ALESSANDRIA - ORE 17 - Si sta delineando la dinamica dell’incidente avvenuto in corso Teresio Borsalino: da quanto è emerso, la Ford Focus è finita contro un’auto in sosta (una Bmw) per poi ribaltarsi finendo la corsa su un fianco.

L’incidente è avvenuto verso le 4.45, ma sul posto le forze dell’ordine sono arrivate verso le 7.30. L’auto è rimasta in quella posizione almeno due ore e mezza.

ORE 8.40 - Incidente stradale questa mattina in corso Teresio Borsalino. Un automobilista, per cause ancora in corso d’accertamento, ha finito la sua corsa con l’auto su una fiancata.

Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.