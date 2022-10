Bertram, con Pesaro serve presenza

TORTONA – L'anticipo tra Bertram e Carpegna Prosciutto Pesaro apre la terza giornata del campionato di Serie A –Unipol Sai. Si gioca alle ore 20 al PalaEnergica di Casale Monferrato. Due squadre che sono partite alla grande e sono imbattute. Tortona, reduce dal colpo esterno di Reggio Emilia, vuole bissare la vittoria al debutto casalingo con Trento. Anche Pesaro a punteggio pieno dopo il colpo nel finale su Venezia.

Qui Tortona

“Pesaro gioca con grande aggressività, ha un attacco molto prolifico con tanti giocatori capaci di creare -analizza Marco Ramodino - , degli esterni bravi ad attaccare il canestro e a subire falli e lunghi versatili e molto mobili. Con la capacità di Mazzola e Cheatham di tirare da fuori aprono il campo, hanno Kravic che è sempre molto attivo e bravo a trovare gli spazi nella difesa avversaria. Sarà necessario fare una gara di grande presenza in difesa, essendo capaci di aiutarci, contenere le penetrazioni e fare un grande lavoro nel tagliafuori a rimbalzo perché Pesaro è una formazione che ha grande attitudine ad andare a rimbalzo d’attacco”.

Qui Pesaro

In casa VL è l’assistente di coach Jasmin Repesa, Bruno Savignani, a introdurre la gara. ”Tortona è una squadra molto ben costruita per arrivare al top e che ha mantenuto l'ossatura dell'anno scorso. È una squadra molto esperta, in cui sono abituati a giocare assieme ed eseguire il sistema di Ramondino, un coach che solitamente prepara bene le partite. Dobbiamo essere concentrati sia a livello offensivo che difensivo per non fare degli errori e di permettere loro di imprimere il loro ritmo".

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO

Dove: PalaEnergica Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: sabato 15 ottobre, ore 20.

Arbitri: Martolini, Borgo, Nicolini.

Come seguirla: In tivù in streaming su Eleven Sports (in abbonamento). Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Christon, Harper, Macura, Daum, Cain. Pesaro con Moretti, Kravic, Rahkman, Mazzola, Charalampoulos.

Indisponibili: Delfino (Pesaro).

Note: Semaj Christon ha giocato a Pesaro nell’annata 2015/16 (14.3 punti, 3.7 assist e 3.3 rimbalzi a partita). Ariel Filloy ha disputato l’annata 2020/21 nella Carpegna Prosciutto nel cui roster giocava anche Tyler Cain (10.9 punti e 8.9 rimbalzi di media). Le due squadre si sono affrontate in passato soltanto la scorsa stagione, ottenendo una vittoria per parte (81-90 per Tortona all’andata e 70-86 per Pesaro al ritorno).