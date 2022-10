Oggi incominicia 'Watches Of Italy'

TORTONA - La passione per le lancette nel nostro paese è quantomai radicata: oltre ad avere alcuni dei più famosi costruttori artigianali di orologi di precisione e di lusso, il nostro mercato è da sempre riconosciuto come uno dei più importanti da tutti gli esperti del settore.

Espressione di italianità

Su queste premesse si fonda la terza edizione di “Watches Of Italy”, la fiera che nasce per mostrare e celebrare il talento degli italiani che lavorano nel mondo dell'orologeria. In questo weekend al museo Orsi dalle 10 alle 19 saranno presenti marchi italiani ed esteri accomunati dall’essere tutti diretti e gestiti da italiani. L'italianità si esprime attraverso creatività, design, innovazione e capacità tecnico/progettuali sopra la media. Watches Of Italy é una mostra/mercato dove si possono vedere e toccare con mano gli orologi, dove si possono anche acquistare direttamente quelli esposti o prenotare nuovi modelli grazie ai prototipi che si potranno valutare in anteprima di persona per un acquisto più consapevole. Per il terzo anno di seguito inoltre si uniscono la solidarietà alla mostra nazionale di orologi e il supporto a “Gli Amici del Sorriso”, associazione di volontariato che si occupa delle attività ludico-ricreative dei bambini dei reparti di chirurgia ed onco-ematologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia, per la quale sarà quindi possibile lasciare il proprio contributo presso lo stand di Memphis Belle Watches, dove saranno presenti i volontari dell’associazione stessa.

Il primo ‘Woi Talk’

La principale novità di questa edizione sarà Woi Talk, un momento di confronto e discussione che si terrà domenica dalle ore 15 alle ore 17.30 al piano superiore del museo Orsi, nel foyer appositamente allestito. Si comincia con una lectio magistralis su “L’orologeria italiana: i suoi segreti e il suo futuro”, poi l’open forum “Orologeria: ieri, oggi e domani” dove interverranno come relatori Pierpaolo Cassoni di Undersea-Time, Marco Beltrandi di Tempo e Misura, Marco Bracca di Wrist Addiction, Cesare Palmisano di Amico Orologiaio, Mattia Papili di Watch Maniac e Stefano Carazzali, Direttore di La Clessidra dal 1945 e dell'Annuario-Marche di Orologi in Italia. Inoltre saranno esposti per tutta la durata della mostra alcuni pezzi storici e rarissimi, provenienti dal Museo dell’Orologio da Torre “Roberto Trebino” di Uscio in provincia di Genova, a cura delle storica azienda ‘Trebino 1824’.