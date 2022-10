Autosped detta legge. Alpo si inchina

VOGHERA - Tutti in piedi per Autosped. Che ha atteso una settimana in più per iniziare il suo cammino in A2, ma è stata una attesa ben sfruttata.

Nonostante l'emergenza, Gianolla e Smorto recuperate in extremis, Ravelli e Rulli ai box e, all'ultimo, anche Bonasia out per un problema muscolare, indisponibile per un paio di settimane.

Ma la qualità è tanta, la personalità anche e l'intelligenza tattica abbonda, ben alimentata e gestita da coach Nino Molino.

Così, per Alpo non c'è scampo, 88-62, Gianolla stratosferica, con 22 punti nei quasi 32 minuti giocati. E ben cinque giocatrici in doppia cifra, oltre a lei anche Gatti con 16, Leonardi con 14, Premasunac e Marangoni con 11.

Una vittoria figlia di percentuali da assoluta padrona, 63 per cento da 2 punti, 40 da 3 e anche 86 dalla lunetta. Superiorità netta anche a rimbalzo, 42 per le giraffe, contro 26 delle venete.

Partita in equilibrio solo nel primo quarto, 20-17, ma già nel secondo si alza l'intensità difensiva e all'intervallo lungo è 45-27. La squadra di Soave prova a restare dentro il match nel terzo, 67-47, ma nell'ultimo il gap aumenta ancora ed è evidente la differenza tra le due squadre. A tifare e applaudire Autosped anche un gruppo di giocatori della Bertram

AUTOSPED - ALPO 88-62

(20-17, 45-27, 67-47)

AUTOSPED: Marangoni 11, Premasunac 11, Leonardi 14, Baldelli 9, Gianolla 22, Bernetti 5, Smorto, Castagna, Gatti 16. Ne: Bonasia, Rulli, Ravell. All.: Molino