Grigi, il ritorno di Martignago. Per l'attacco

ALESSANDRIA - La firma è questione di ore, già oggi, al più tardi domani: Riccardo Martignano torna a vestire la maglia dei Grigi, che aveva già indossato nella stagione 2019 - 2020, da gennaio a giugno.

Attaccante esterno, seconda punta, classe 1991, la sua annata migliore all'Albissola, in C. Passato al Teramo nell'estate 2019, a gennaio aveva raggiunto l'accordo con l'Alessandria, in prestito, nella stagione condizionata dallo stop per il covid, 6 presenze e un gol.

Poi Ravenna e, nell'ultimo campionato, Albinoleffe, compagno di Galeandro e di Nichetti, 19 gare a 2 reti.

Attualmente svincolato, dovrebbe unirsi al gruppo prima della gara con la Torres, superati i test fisici, e firmare un annuale, con opzione per la prossima stagione vincolata alla salvezza.