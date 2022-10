Verso la Torres. Con un po' di ossigeno

ALESSANDRIA - Ossigeno Alessandria. E' il titolo dell'articolo che apre il secondo numero de 'L'Orso in casa', organo ufficiale dell'Alessandria Calcio, a cura dell'Ufficio Stampa, che si può leggere, e scaricare, on line.

Nell'approfondimento sul campionato si parla della rivelazione Fiorenzuola. Riflettori sugli avversari di domani, la Torres, che in quattro delle ultime cinque gare non hanno subito gol e che, dopo la riammissione, si sono affidato sempre ad Alfonso Greco, tecnico che vanta anche quattro stagioni a Malta.

Il faccia a faccia è con Rota, "Aris ... da Salonicco". Lo spazio per conoscere meglio i componenti dello staff è dedicato ai medici, Biagio Polla e Silvio Testa, con i massofisioterapisti Simone Conti e Cesare Gamalero.

Nella pagina sulle giovanili risultati e classifiche di Primavera, Under 17 e Under 15, le ultime due di nuovo in campo dopo la pausa, domenica, contro il Novara.

SFOGLIA QUI 'L'ORSO IN CASA'