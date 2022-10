Alessandria - Torres, la 'prima' di Martignago?

ALESSANDRIA - Novanta minuti per due traguardi distanti e diversi: la Torres cerca i punti per alimentare il progetto playoff, l'Alessandria per avvicinare un poco l'obiettivo (lontanissimo) salvezza.

Fabio Rebuffi può farlo con qualche scelta in più: subito convocato l'ultimo arrivato, Martignago, anche se c'è da valutare se può già garantire uno spezzone di gara, e ci sono anche tre degli acciaccati delle ultime settimane, Rizzo, che torna dopo l'operazione alla spalla per l'infortunio nell'amichevole con il San Giuliano City, Nichetti e N'Gbesso.

Il tecnico può gestire le energie, anche in previsione della trasferta a Pesaro domenica, perché con una rosa più ampia, anche se con minutaggi ancora limitati, si riescono ad affrontare gli impegni ravvicinati.

Liverani verso la conferma tra i pali, ha chance sulle corsie esterne Pellegrini, anche Rizzo è un cambio possibile sulla fascia.

In casa Torres l'unico a disposizione, fra gli acciaccati dell'ultima ora, è Ferrante, ma partirà dalla panchina, coppia d'attacco Scappini - Ruocco, i due centrali Antonelli - Dametto il vero 'muro' che l'Alessandria deve cercare di bucare, anche sfruttando le palle alte.

Per capo Mario

Anche questa sera persone incaricate della Gradinata Nord saranno in tutti i settori dello stadio per la raccolta di fondi per il progetto dell'anatomia patologica dell'Ospedale Santi Antonio e Biagio voluto dalla famiglia di Mario Di Cianni per ricordare 'Capo' Mario.

Sarà l'ultima occasione per dare il proprio contributo: nei prossimi giorni sarà comunicato il totale, raccolto in parte già nella gara con il Pontedera, che sarà poi consegnato ai familiari. Mario sarà ricordato anche con una messa, martedì 25, alle 18, nella chiesa di San Rocco.

Torres con Scappini, senza Scotto La formazione di Greco non avrà Diakite, Lucci e Suciu e Ferrante non è al top

Le formazioni

Alessandria (4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota, Speranza; Pellegrini, Filip, Ghiozzi; Galeandro. A disp.: Marietta, Podda, Costanzo, Nichetti, Mionic, Rizzo, Lombardi, Martignago, Perseu, Bellucci, N'Gbesso, Gazoul, Nepi. All.: Rebuffi

Torres (4-4-2): Salvato; Lombardo, Antonelli, Dametto, Girgi; Masala, Lora, Gianola, Liviero; Ruocco, Scappini. A disp.: Garau, Ferrante, S.Pinna, Lisai, Sanat, Heinz, Tesio, Bonavolontà, R.Pinna, Carminati, Campagna, Sorgente. All.: Greco

Arbitro: Ramondino di Palermo

Assistenti: Chichi di Palermo e Nicosia di Saronno, quarto ufficiale Daddato di Barletta.

+