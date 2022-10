Alessandria - Torres, si gioca

ALESSANDRIA - Continuità: è la parola che unisce Alessandria e Torres, in classifica divise da 4 punti a favore dei sardi, riammessi in estate.

Rebuffi dà fiducia alla formazione che ha vinto in casa del San Donato Tavarnelle, ma in panchina ha più opzioni, il nuovo arrivato Martignago e i tre recuperati, Rizzo, Nichetti e N'Gbesso.

Nella Torres Greco propone l'ex Scappini in coppia con Ruocco, assenti Diakite e Luppi. Ferrante non è neppure in panchina

ALESSANDRIA - TORRES 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

3' Sul taglio di Girgi, che si fa tutta la fascia e cerca di mettere sul primo palo, la difesa grigia chiude



1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Il tabellino

Alessandria ( 4-2-3-1): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota, Speranza; Podda, Filip, Ghiozzi; Galeandro. A disp.: Marietta, Dyzeni, Costanzo, Nichetti, Mionic, Rizzo, Lombardi, Martignago, Perseu, PellegriniBellucci, N'Gbesso, Gazoul, Nepi. All.: Rebuffi,

Torres (4-4-2): Salvato; Lombardo, Dametto, Antonelli, Girgi; Sanat, Lora, Bonavolontà, Liviero; Ruocco, Scappini. A disp.: Garau, Carboni, Masala, S.Pinna, Lisai, Heinz, Tesio, R.Pinna, Carminati, Gianola, Teyou, Campagna, Sorgente. All.: Greco

Arbitro: Ramondino di Palermo

Assistenti: Chichi di Palermo e Nicosia di Saronno, quarto ufficiale Daddato di Barletta

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: