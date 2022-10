Radio in Fiore, per dare voce a chi voce non ce l'ha

CASALE - Sabato alle 17 nella sede dell’associazione ‘Amici della Musica Carlo Soliva’ di Casale sarà protagonista ‘Radio in Fiore’, luogo fisico e digitale nato dall’intesa di tre amici (Paolo Gabotto, Fabio Costamagna e Andrea Bizzarro) per dare voce ai giovani, a chi è fragile o a chi vive una condizione di svantaggio visto che la musica e il mezzo radiofonico permettono di crescere, divertirsi insieme e condividere passioni e sogni.

L’evento in cui si presenterà l’attività della radio che dà voce a chi non ha voce sarà un racconto dei molteplici progetti che sono stati sperimentati nel corso degli anni e di quelli che saranno attivati in futuro: il laboratorio sociale per persone con disabilità in collaborazione con il Centro Diurno ‘L’albero in Fiore’, la manifestazione Let’s Rock organizzata da Vitamina T che aveva permesso ai ragazzi del centro di mettersi in gioco, il laboratorio radiofonico e di podcasting riservato alle scuole, la partnership con Radio Alba, il laboratorio di percussioni tenuto dal maestro Chicco Accornero, le numerose collaborazioni con enti e associazioni del territorio che saranno presenti alla serata.