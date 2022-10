Salvini (Gruppo Damiani) si trasforma: ecco le Soul Sisters

VALENZA - Salvini, marchio di Italian Contemporary Jewelry del Gruppo Damiani, cambia e si trasforma. Partendo dalla sua storia e dai suoi valori: Made in Italy, forte know how nella scelta delle pietre e dei materiali preziosi, alta qualità, attenzione al dettaglio, capacità di lettura dei trend del momento, il marchio si evolve per conquistare un nuovo posizionamento.

Il messaggio è forte, coinvolgente, innovativo, ma anche leggero e divertente. Una donna capace di sentire le altre presenze femminili vicine, le abbraccia e le sostiene. È una donna così forte e consapevole che non innesca meccanismi di competizione, ma che è in grado di dire a un’altra donne “Sei bella”…è in grado di dire a un’altra donna “Sei brava”… La Salvini Girl è una donna giovane, curiosa, dinamica, intraprendente, positiva, digitale, viaggiatrice e sognatrice, che fa della sfera sociale e delle amicizie il suo cerchio fondamentale di riferimento.

Nascono così le Soul Sisters di Salvini: nuovo claim e messaggio di campagna di comunicazione. Queste donne sanno realmente stare insieme, sono “sorelle nell’anima”.