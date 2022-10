Alessandria, corso Crimea: pedone investito

ALESSANDRIA - ORE 20.40 - Si sta chiarendo la dinamica dello scontro avvenuto oggi pomeriggio in corso Crimea. L’urto, a differenza di quanto ci è stato comunicato in un primo momento, è avvenuto tra uno scooter condotto da una donna e una moto su cui viaggiavano due fratelli.

Le conseguenze fortunatamente non sono state gravi.

Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia Municipale.

ORE 16.30 - Traffico fortemente rallentato in corso Crimea a causa di un incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.

Dai primi accertamenti sembra che un pedone sia stato investito (trasportato in ospedale in codice giallo) mentre attraversava la strada. Al momento non si conoscono altri particolari.

Seguono aggiornamenti.