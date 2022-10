Programma di mandato: lunedì il via libera, ma Locci punta il dito

Seconda giornata di Consiglio comunale, ad Alessandria, per l'approvazione del Programma di mandato della Giunta Abonante: una 'maratona' che si concluderà lunedì, ma che ha visto portare anche alla sconvocazione della seduta di domani.

Discussione-fiume delle decine di emendamenti presentati (degli oltre 100 presentati dalla minoranza, una parte è stata poi ritirata) e qualche battibecco, specialmente quando è venuto a mancare il numero legale su una delle proposte presentate dal capogruppo di FdI, Emanuele Locci, che subito ha commentato sui social: "Sul primo provvedimento importante dell'Amministrazione di sinistra di Alessandria, il Programma di Mandato del sindaco Abonante,è mancato il numero legale. Dei 24 consiglieri di maggioranza solo 16 i presenti. La maggioranza è già in crisi dopo meno di 4 mesi dall'insediamento?". La seduta è stata perciò sospesa e ripresa, come da regolamento, dopo trenta minuti, con l'aula di nuovo in numero legale.

A fine giornata, il commento del capogruppo del Pd, Rita Rossa: "Non è accaduto nulla di trascendentale. Due nostri consiglieri stavano arrivando dal lavoro, perché non tutti possono liberarsi, e la minoranza ne ha approfittato. Sarebbero bastati pochi minuti o la maggior disponibilità da parte loro, considerata la causa, e nulla sarebbe accaduto. Noi, da ieri sera, ci siamo sempre stati e si stava comunque discutendo un emendamento dello stesso Locci: da regolamento la seduta è stata sospesa mezz'ora e, una volta ripreso, tutto è proseguito regolarmente. Trovo perciò anche un po' strumentale il post social del collega di Fratelli d'Italia: questa maggioranza ha vinto le elezioni, si è anche allargata in Consiglio attraverso il confronto e non sono queste piccole polemiche a cambiare le cose. Lunedì approveremo il Programma di mandato e continueremo a lavorare per il bene della città".