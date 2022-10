ORE 14.29 - L'ipotesi più accreditata che emerge dal sopralluogo durato diverse ore dei reparti dell'Arma in via Pisacane 23, con il supporto del medico legale, sarebbe al momento quella del gesto anti-conservativo. Il corpo della vittima è già stato recuperato e portato all'obitorio. L'appartamento è sotto sequestro e sarebbero stati sentiti alcuni testimoni. Gli investigatori, diretti e coordinati dal colonnello Giuseppe Di Fonzo, comandante del Reparto Operativo, ora vaglieranno tutte le analisi e i rilievi effettuati nell'arco di cinque ore.

ORE 14.07 - I carabinieri sono ancora impegnati all'interno dell'abitazione di Barbara Lasagna. La Scientifica intanto sta effettuando i rilievi sia su via Pisacane, dove sembra che sia caduta la donna dal quinto piano, sia nella parte posteriore del palazzo dove invece la vittima sarebbe stata trovata stamattina verso le 9.30. La dinamica sembra essere veramente complessa e sta impegnando tutti i reparti dell'Arma.

ORE 13.38 - La Scientifica continua i rilievi insieme al comandante del Nucleo investigativo. All'interno del palazzo ci sono anche gli ufficiali della Compagnia Carabinieri di Alessandria. Il perimetro dello stabile al numero 23 di via Pisacane è delimitato. Poco fa la Scientifica era sul balcone al quinto piano e scattava fotografie. Presente anche il medico legale. In strada, sul marciapiede, ci sono dei rami rotti.

Via Pisacane: carabinieri e 118 al civico 23 Alessandria: una donna, Barbara Lasagna di 50 anni, si sarebbe tolta la vita

ORE 12.44 - Sul posto sono arrivati anche alcuni familiari della donna. La vittima sarebbe Barbara Lasagna, 50 anni, funzionario del Comune di Alessandria. L'area è completamente blindata: i carabinieri stanno verificando tutto ciò che potrebbe essere capitato probabilmente di prima mattina. C'è anche il comandante del Reparto Investigato, maggiore Antonio Stanizzi. Si sta scandagliando la vita della donna che lavorava attualmente due giorni all'Urbanistica di Palazzo Rosso e tre alla biblioteca civica 'Calvo'.

ORE 12.22 - I carabinieri stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti di quanto accaduto in via Pisacane 23, ad Alessandria. Potrebbe trattarsi di un suicidio, ma la dinamica è complessa e ci sono dei punti che devono essere chiariti. La donna trovata senza vita ha una cinquantina d'anni: sembra che avesse già tentato in passato un intervento anti-conservativo, fermata dall'arrivo proprio dei militari. Si tratterebbe di un dramma circoscritto all'ambiente familiare. I carabinieri sono ancora sul posto per chiarire ogni aspetto.

ORE 11.50 - Sul posto in questo momento sono arrivati anche i carabinieri della Scientifica. Secondo indiscrezioni la vittima sarebbe una donna, ma non è ancora chiaro cosa sia capitato al numero 23 di via Pisacane.

ORE 11.36 - L'area è completamente transennata e un nastro bianco e rosso chiude l'ingresso al palazzo al civico 23. E un nastro rosso è posto come divieto anche in un'area del giardino. Lì proprio ora è arrivato il comandante del Reparto investigativo del Reparto operativo dei Carabinieri colonnello Giuseppe Di Fonzo.

ORE 11.18 - Intervento in corso di carabinieri e 118 in via Pisacane: l'area è transennata ma al momento non si conoscono altri particolari. Sembra che si stia indagando su un decesso.