Castellazzo non sbaglia. Tutti i finali di giornata

Come al solito, le emozioni non sono certo mancate. Riviviamo la domenica di campionato appena conclusa, passando come sempre in rassegna le varie categorie.

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

In serie D, risorge il Derthona: i leoni battono 3-0 Legnano e mister Chiezzi - al secondo tentativo - può festeggiare la prima vittoria sulla panchina tortonese. 2-2 casalingo per il Casale, rallentato da Stresa nonostante il la doppietta di Mesina.

In Eccellenza, la Luese Cristo non sbaglia: contro San Mauro termina 2-0 in virtù delle reti di Russo e Binello, con Adamo che muove un passo importante in ottica salvezza. Beffa conclusiva per l'Acqui, che pareggia 3-3 contro la Cheraschese dopo un'incredibile altalena di emozioni. Non bastano Guazzo, Emiliano e Piana.

Derthona, un 3-0 per ripartire Nel primo tempo Saccà e Ciko colpiscono in cinque minuti, nella ripresa con il Legnano in dieci chiude i conti Turchet

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

Promozione: l'Ovadese regola 3-1 il Felizzano (Merialdo, Rignanese e Bianchi) e conferma il primato, ma la Vale Mado resta in scia grazie al 2-1 sulla Gaviese (gol di Rizzo, Caviggiola e Bardone per gli ospiti). Successo prezioso per il Castellazzo, perché due volte Di Santo, Maritano e Bronchi firmano il 4-1 contro l'Asca, cui non basta Massaro. PastorStay sbriga la pratica Pozzomaina, Novese-Arquatese posticipo delle 18.

In Prima Categoria emozioni e spettacolo al Palmisano di San Salvatore, con Monferrato e Fulvius che pareggiano 2-2 dopo una gara combattutissima decisa da due doppiette, di Bellio per i locali e di Bennardo per gli orafi. Ringrazia la Capriatese, che supera in rimonta 3-1 Costigliole, mentre la Frugarolese deve accontentarsi del pareggio contro la Don Bosco Asti. Giornata da dimenticare per il Sale, travolto a San Damiano, Tassarolo prevale 2-1 su Cassano.

Altri tre punti, Ovadese è un inizio da sogno Contro il Felizzano arriva la sesta vittoria in sette gare. Tre reti nella prima mezz'ora

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

Capitolo Seconda Categoria: prova di forza della capolista Europa Bevingros, che vince a Bosco e conferma il primato, ma anche la Vignolese supera di slancio Castelpiovera e riafferma le proprie ambizioni. Colpo del Cassine a Solero, 3-3 tra Viguzzolese e Fortitudo.

Infine la Terza Categoria, con Merella che non ha problemi contro Bistagno e con Valmadonna San Michele che piega 4-1 la Don Bosco Alessandria. Aurora-Lerma si conclude 3-3, segno 'x' anche in Garbagna-Pozzolese, Cabella Alta Val Borbera prevale su Boys Calcio.