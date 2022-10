Biblioteca dell'Associazione per la pace

Si apre alla consultazione la biblioteca, emeroteca e archivio dell’Associazione per la pace e la nonviolenza di Alessandria, in via Mazzini 85. La biblioteca, per ora piccola ma qualificata sul tema della nonviolenza, ha negli ultimi anni ricevuto i libri del Fondo don Walter Fiocchi e del Centro Rachel Corrie di Ovada. L’emeroteca conta su alcune decine di testate nazionali e, a livello locale, sull’intera collezione per periodico pacifista la luna (edito dal 1987). L’archivio si sta specializzando sui movimenti di base nella nostra provincia, mentre il filone principale sul “Movimento per la pace e la nonviolenza in provincia di Alessandria”, dopo il riordino, è stato donato all’ISRAL (Istituto per la storia della Resistenza e dela società contemporanea in provincia di Alessandria) ed è in consultazione presso l’Istituto.

Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è stato possibile rinnovare la dotazione informatica per rendere più agevole la catalogazione di libri e riviste; come pure l’acquisizione e digitalizzazione di nuovi documenti al livello di archivio.

L’orario di accesso per il pubblico è al momento: il martedì ore 17-19 (cell.334 3352704) e il sabato ore 17-19 (cell. 346 6926065) oltre che su appuntamento.