Livraghi: "Stradella ha saputo lasciare un'impronta"

Anche Roberto Livraghi, attuale direttore di Acdb Museo ed ex segretario generale della Camera di Commercio di Alessandria, ricorda Franco Stradella: "Ho vissuto quarant’anni di amicizia e di collaborazione con Franco Stradella, prima di tutto durante il suo mandato di presidente alla Camera di Commercio dal 1990 al 1998. Molti di noi lo ricordano impegnato a deliberare aiuti economici immediati ed efficaci alle aziende colpite dall’alluvione del 1994. Ma come presidente della Camera Stradella ha lasciato molte altre cose, dal potenziamento del Centro Estero a sostegno delle esportazioni piemontesi (di cui è stato presidente del 1992 al 1999), al consolidamento del sistema informatico nazionale; dalla creazione dell’azienda speciale Asperia per la promozione del territorio, alla creazione di legami e collaborazioni tra i vari enti della provincia. Ultimo, ma non ultimo, l’attuazione del progetto di trasferimento della Camera nella nuova sede di via Vochieri nel 2001 per attuare il disegno che fu di Attilio Castellani".

Vita di Stradella, dalla politica al calcio Se n'è andato un personaggio eclettico. Quando trasferì la Camera di commercio

"Stradella - aggiunge - ha lasciato un’impronta anche come rappresentante degli interessi di categoria: presidente del Collegio Costruttori dal 1983 al 1992, poi chiamato a presiedere dal 1990 l’Unione Regionale Edilizia del Piemonte della Valle d’Aosta, dal 1982 per quindici anni ha fatto parte del direttivo e della giunta nazionale dell’Ance. Nel 1995 è stato consigliere del Comitato promotore per l’Alta Velocità. Ma la nostra amicizia risale ai tempi dell’impegno politico e quindi agli anni Ottanta. Ricordo una sua pubblicità elettorale negli anni della Dc con un bambino biondo che muoveva i primi passi sorretto dai genitori, con lo slogan 'Forza Italia': ma Berlusconi doveva ancora arrivare… Con la sua energia e immediata simpatia Stradella, prima nella Dc e poi in Forza Italia, ha vissuto una lunga stagione parlamentare, iniziata alla Camera dei Deputati nel 1996, con la XIII Legislatura, e poi proseguita nella XIV, XV, e XVI. Un caro, affettuoso ricordo di lui e la vicinanza a Luciana, Gianluca e Corrado".