Novese, arriva Lolaico

NOVI LIGURE - E' bastata una notte alla dirigenza della Novese per trovare il sostituto di Mattia Greco: dovrebbe infatti essere imminente l'annuncio dell'accordo con Luca Lolaico che avrebbe bruciato la concorrenza di nomi importanti come Alberto Merlo e Marco Tafuri.

Lolaico aveva già preso l'incarico di allenare i biancocelesti nell'estate 2019, rinunciando poi prima dell'inizio del campionato in quanto contattato dalla Sampdoria per entrare nello staff delle squadre giovanili e venendo sostituito proprio da Mattia Greco; in zona ha allenato fra le altre la Novi G3, l'Arquatese e la Gaviese, portata in due anni dalla Seconda Categoria alla Promozione. Domenica potrebbe esordire sul campo del Pozzomaina.