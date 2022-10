whatsappdown, la chat sta tornando a funzionare

Sono in via di risoluzione i problemi su WhatsApp, in down dalle 9.20 di questa mattina: proprio pochi istanti fa la chat è tornata funzionare, anche se da alcune segnalazioni appare ancora 'a singhiozzo'.

"Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile", aveva comunicato un portavoce di WhatsApp.