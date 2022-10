Novi Ligure: incidente, perde la vita un ragazzo di 15 anni

ORE 12.36 — Gli alunni dell'istituto Ciampini Boccardo, dove Edoardo frequentava la classe seconda dell'indirizzo di Biotecnologie, piangono la scomparsa del compagno di scuola. I compagni di classe hanno collocato un mazzo di fiori sul banco dell'amico che non tornerà più. «Alcuni di loro erano in scooter proprio dietro Edoardo al momento dell'incidente e sono rimasti scioccati vedendolo riverso sull'asfalto – dice il preside Mario Scarsi – Ora insieme agli insegnanti stanno affrontando questo momento di profondo cordoglio».

Lutto anche a Gavi, dove il giovane abitava insieme alla famiglia. «Tutta la comunità si stringe attorno ai familiari di Edoardo – afferma il sindaco Carlo Massa – È una tragedia non solo per loro, ma per tutta Gavi».

ORE 11.37 - "Quando sono arrivati i soccorsi - raccontano alcuni dipendenti del Forno dell'Antica Ricetta - hanno provato a lungo a rianimare quel ragazzo. Ma non ci sono riusciti. E' una tragedia, qualcosa di straziante. Con lui c'erano altri ragazzini, evidentemente venivano a scuola insieme. Si sono seduti su quelle sedie (indicano il dehors, ndr), erano sotto choc, qualcuno di loro ha chiamato i genitori che sono subito arrivati per cercare di dare un po' di conforto".

Sulla strada, intanto, proprio davanti alla ringhiera che divide il parcheggio dalla strada, si è consumata la tragedia. Edoardo Manesso, 15 anni, non è sopravvissuto alle lesioni riportate nell'impatto prima con la Dacia e poi con la ringhiera. Un urto violento che, nonostante il ragazzino indossasse il casco integrale, è risultato fatale.

Manesso stava andando a scuola, al Ciampini-Boccardo, ed erano da poco passate le 7.

"Non stava ancora piovendo - continuano - ma era ancora un po' buio".

I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Da quello che sta emergendo, sembra che la Dacia condotta da una 56enne di Novi, proveniente dal centro città, abbia iniziato la svolta per entrare nel parcheggio del Forno dell'Antica Ricetta proprio mentre da Serravalle stava sopraggiungendo il ciclomotore 50 condotto dal 15enne.

In seguito all'impatto, il ragazzino è finito parecchi metri più avanti, sbattendo la testa contro la cancellata.

ORE 11.12 - La vittima si chiama Edoardo Manesso, 15 anni di Gavi, e studiava all'istituto 'Ciampini-Boccardo' di Novi Ligure.

ORE 9.54 - L'impatto sarebbe avvenuto mentre l'auto ha svoltato per entrare nel parcheggio del Forno senza, a quel che sembra, rendersi conto che stava sopraggiungendo la moto. Il 15enne, in seguito all'urto, è finito contro la cancellata del negozio, sbattendo violentemente la testa. Il casco integrale non è riuscito purtroppo a evitare lesioni fatali. Seguono aggiornamenti.

ORE 9.17 - Dramma questa mattina a Novi Ligure: in un incidente stradale ha perso la vita un ragazzino di 15 anni. Al momento non si conoscono altri particolati, ma la conferma arriva dal 118.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente: dai primi accertamenti è emerso che il giovane, alla guida di un ciclomotore 50, stava percorrendo via Raggio da Serravalle Scrivia verso Novi Ligure. All'altezza del Forno dell'Antica Ricetta è stato urtato da una vettura condotta da una 56enne che transitava in senso opposto.