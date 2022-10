“Rischio Pfas nel sangue: serve un protocollo per i medici di base”

ALESSANDRIA - Inquinamento e protesta. Il Comitato Stop Solvay ha incontrato il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante.

“Siamo moderatamente soddisfatti - spiega Egio Spineto - perché c’è sembrato di percepire anche da parte della Amministrazione c’è attenzione verso le problematiche legate alla salute di chi vive in prossimità del polo chimico. In secondo luogo ci pare che ci siano dei buoni avanzamenti della terza fase dello screening dell’indagine epidemiologica. Allo stato dell’arte, la Regione ha messo sul tavolo 340 mila euro per la parte legata agli alimenti, e 70 mila euro per capire come va fatto lo screening”.

Un dialogo ieri pomeriggio, martedì, che ha toccato diversi punti. “Due gli aspetti - continua - che ci pare che siano stati accolti dal Comune. Intanto la trasparenza dei risultati dell’analisi dell’acqua dei pozzi (in merito ai quantitativi di Pfas nell’acqua), e il fatto che debbano essere immediatamente resi pubblici. E’ poi necessario lavorare su un protocollo da dare ai medici di base di Spinetta che velocizzi tutta una serie di misure preventive ed esami specifici per chi vive nelle zone esposte e presenta problemi riconducibili alle patolgie emerse nello studio epidemiologico. C’è bisogno - spiega Spineto - di mettere in campo una formazione specifica per i medici che immediatamente li renda competenti dei rischi correlati alla presenza di Pfas nel sangue. Sappiamo che è un percorso lungo, continueremo a fare quello che abbiamo fatto sul territorio senza abbassare la guardia”.