Al Torneo Fir l'Urpa è quarta

La Under 17 dell’URPA ha chiuso con un onorevole quarto posto la prima fase del torneo federale regionale, un battesimo più che positivo per la formazione appena nata dall’unione delle maggiori società rugbistiche della provincia.

Nella finale per il terzo e quarto posto gli alessandrini hanno ceduto 45-14 al Monferrato Asti, squadra che grazie alla migliore organizzazione di gioco ha chiuso il primo tempo 26-0, dominando soprattutto in touche. Nella ripresa, però, l’URPA ha dimostrato maggiori grinta e determinazione, mettendo in mostra anche una discreta tenuta fisica e arrivando a segnare due mete trasformate.

«Al di là del risultato possiamo ritenerci soddisfatti per la crescita della coesione nella squadra, abbiamo visto i ragazzi lottare fino all’ultimo minuto e placcare molte iniziative avversarie, dimostrando grande voglia di giocare e di vincere» dicono i tecnici Enea Sphella e Gigi Castucci, «queste prime quattro partite ci hanno convinto della capacità di crescita della squadra che solo da poche settimane gioca insieme e deve trovare i giusti automatismi».

Questo risultato permette comunque all’URPA di accedere agli spareggi per l’inclusione nel girone interregionale 1: domenica 30 ottobre gli alessandrini ospiteranno i lombardi del Lambro Rugby, una franchigia che raccoglie elementi di quattro società tra Milano e la Brianza.

Per l’URPA sono scesi in campo: Kodraziu, Caruso, Mazouz, Demicheli, Zonca, Novaro, Bartola, Zogno, Ferraris, Palumbo, Colombo, Pedroni, Leone, Valdenassi, De Martini; subentrati Bacchiocchi, Bivona, Chacon Ferro, Bozesan.

Le squadre URPA Under 15 (al plurale perché sono due, visto il numero elevato di giocatori) saranno impegnate il pomeriggio di sabato 29 ottobre, entrambe in trasferta: la prima a Grugliasco contro il CUS Torino, la seconda a Rivoli contro i biancorossi padroni di casa.

La Under 19 comincerà il proprio campionato territoriale domenica 13 novembre, ma non è stato ancora fissato l’esatto calendario delle gare.