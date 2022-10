Incidente a Castelceriolo: due i feriti, una persona in codice rosso

Grave incidente questa mattina a Castelceriolo, nei pressi della discarica: l'urto è avvenuto tra un camion e una macchina che a seguito dell'impatto si è ribaltata nel fosso.

Sul posto Polizia municipale e 118: due i feriti, trasportati in ospedale. Una delle persone coinvolte è in codice rosso, l'altra ha riportato lesioni meno gravi e i medici hanno effettuato il soccorso in codice giallo. Al momento non si conoscono altri particolari, seguono aggiornamenti.