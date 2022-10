Tre alessandrini agli Europei

ALESSANDRIA - Tre allievi dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria vestiranno la maglia azzurra al campionato europeo di Wushu Kung Fu, organizzato dall'Ewuf, la federazione continentale, ad Atene, dal 10 al 16 novembre. Anche se a partire dal capoluogo saranno in due.

Lo staff tecnico della nazionale, infatti, ha convocato Matteo Testardini, 24 anni, nel tao lu (forme) kung fu tradizionale a mani nude e nel sanda light senior 65kg, Marcello Carena, 17 anni, nel tao lu tradizionale juniores, e Marie Lys Foco, 19 anni, nel sanda senior 65k, che, però, dovrà rinunciare alla chiamata per esami universitari negli stessi giorni. "La federazione ha accettato la giustificazione per motivi di studio - spiega il maestro caposcuola, Gianluca D'Agostino, reduce dal successo dello spettacolo "Il risveglio del dragone" - Marie Lys da dicembre riprenderà la preparazione per i Mondiali a Dallas".

Testardini è al suo secondo europeo, nel 2017 argento a Tbilisi, Carena, che ha molti titoli italiani nel palmares, invece è al debutto.

D'Agostino sarà anche lui ad Atene, per seguire da bordo quadrato i suoi due atleti.