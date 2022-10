Lo spareggio è della Recanatese, Alessandria ko

ALESSANDRIA - Lo spareggio dice Recanatese. Specialista a ribaltare le gare nella ripresa: basta un gol dopo 2' del secondo tempo per un successo che porta i marchigiani in zona salvezza o, almeno, in una posizione più tranquilla che, non è mai stata dei Grigi.

L'Alessandria non interpreta bene una gara che arriva dopo 48 ore un po' 'agitate': davvero poco lavoro per Fallani, portiere dei leopardiani, a parte l'assedio finale, ma poco lucido, più di pancia che di testa dei padroni di casa.

La continuità è ancora da ricercare e trovare: troppi elementi sottotono e con una eccessiva fatica.

Nuovo modulo

Per lo scontro che vale un passo verso la zona più 'tranquilla' della classifica Fabio Rebuffi cambia modulo, aggiungendo un centrocampista. Un 4-3-3 (o 4-1-2-3, per la posizione di Speranza davanti alla difesa), tenendo in panchina Filip e, ancora, Martignago, che avrà spazio mercoledì in Coppa Italia

La Recanatese punta su Sbaffo in attacco, con tre alle spalle, Ferretti, Carpani e Senigagliesi, Ventola e Marilungo tutti e due da utilizzare a gara in corso.

ALESSANDRIA - RECANATESE 0-1

Marcatori: st 3' Sbaffo

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

51' Taglio di Nunzella da sinistra, sul secondo palo Baldi di testa, ma alto

46' Cambio forzato di Pellegrini, che perde sangue da un taglio. Dentro Podda

45' Sei minuti di recupero

39' La prima palla dei Grigi nella ripresa nello specchio della porta: cross di Martignago da sinistra, colpo di testa di Gazoul, un paio di metri sulla traversa.

30' Gioco fermo per 2' per infortunio a Pellegrini

29' Altri due cambi: Filip e Gazoul per Nichetti e Ghiozzi

20' Ammonito Speranza per gioco falloso

17' Primi due cambi, Pellegrini per Rota e Martignago per Nepi. Ghiozzi si sposta in fascia sinistra

16' Ammonito Galeandro per gioco falloso

6' Ospiti ancora pericolosi, Morrone dai 20 metri di poco sulla traversa. L'Alessandria accusa lo svantaggio

3' Recanatese in vantaggio: Nunzella perde palla ai 20 metri dalla porta, si incunea Sbaffo, che evita il ritorno di Checchi e infila Liverani

1' Si riprende. Nessun cambio

Primo tempo

47' Primo tempo senza gol. Molto equilibrio

45' Due minuti di recupero

37' Ammonito Rota per gioco falloso

31' Liverani sicuro sulla conclusione ravvicinata di Senigagliesi

24' Incrocia Baldi, sul fondo

21' Missile di Sini dai 25 metri, sfila di pochissimo sul fondo

17' Morrone dai venti metri, Liverani è attento

13' Prova ad alzare la pressione l'Alessandria: Galeandro scatta a sinistra, Ferrante riesce ad anticipare Nepi, palla ancora al numero 11 che, però, commette fallo

10' Primo angolo per i Grigi: batte Sini da destra, il portiere va in presa alta, la palla gli sfugge, ma riesce a riprenderla prima che Baldi arrivi per la deviazione

5' Proteste per un intervento su Nepi ai limiti. Per l'arbitro è tutto regolare

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Il tabellino

Alessandria (4-3-3): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota (17'st Pellegrini - 46'st Podda), Speranza, Nichetti (29'st Filip); Ghiozzi (29'st Gazoul), Nepi (17'st Martignago), Galeandro. A disp.: Marietta, Rossi, Costanzo, Mionic, Rizzo, Lombardi, Perseu, Bellucci. All.: Rebuffi

Recanatese (4-2-31): Fallani: Somma, Pacciardi, Ferrante, Quacquarelli (48'st Longobardi); Morrone (36'st Alfieri), Raparo; Ferretti (23'st Minicucci), Carpani (36'st Ventola), Senigagliesi (23'st Zammarchi); Sbaffo. disp.: Bagheria, Amadio, Tafa, Marafini, Meloni, Marilungo. All.: G.Pagliari

Arbitro: Ceriello di Chiari

Assistenti: Piatti di Como e Schirinzi di Casarano, quarto ufficiale Cerea di Bergamo

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1100 circa, incasso 9785 euro. Ammoniti: Rota, Somma, Morrone, Speranza, Raparo, Nunzella per gioco falloso, Fallani per comportamento non regolamentare. Angoli: 3-2 per l'Alessandria Recupero: pt 2', st 6'