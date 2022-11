Coppa, Pro Patria e Alessandria cambiano

ALESSANDRIA - Turn over: la scelta comune di Pro Patria e Alessandria, che si affronteranno domani, alle 18, allo 'Speroni' di Busto Arsizio, gara secca per la qualificazione al terzo turno di Coppa Italia.

Vargas, tecnico dei bustocchi, ha otto indisponibili e, rispetto alla partita persa con la Pro Sesto, recupera solo Sportelli, che ha ancora una giornata di squalifica in campionato e che riprenderà il suo posto in difesa.

Tutti convocati, anche alcuni Primavera, con ampie rotazioni. Nel 3-5-2, a centrocampo non ci sarà dall'inizio l'ex Nicco, uno dei più utilizzati, che l'allenatore preferisce dosare perché domenica arriverà la Triestina. In attacco, promosso titolare il giovanissimo Pitou, francese, arrivato due settimane fa, che proprio domenica ha segnato. Un undici molto giovane, Boffelli in difesa e Bertoni a centrocampo gli unici esperti in mezzo a molti under.

Anche Fabio Rebuffi sfrutterà la gara di domani per verificare I Grigi che hanno giocato meno, come Costanzo e Bellucci in difesa, Mionic e Perseu a centrocampo, Rizzo (per lui sarebbe il debutto) e Pellegrini in fascia, e Martignago in attacco, sicuro titolare.

In pullman a Lucca

Ancora posti in pullman per la trasferta di sabato a Lucca. La Gradinata Nord anticipa la partenza alle 13, da piazza Perosi. Il costo è 30 euro, prenotazioni al 3394213037, o domani sera a La Boccia dalle 21.

Stesso orario e luogo, e stessa quota, con il Centro Coordinamento Grigi Club: iscrizioni al 3389065045 e nei negozi L'Amico Fruttaio, Corner e L'Antica Caffetteria. Pullman confermato con 30 partenti sicuri entro giovedì sera.