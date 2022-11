Novi e Pozzolo, acqua potabile razionata almeno fino a domani

NOVI LIGURE — Ancora per tutta la giornata di oggi e di domani l'erogazione dell'acqua potabile a Novi Ligure e a Pozzolo Formigaro sarà contingentata. Gestione Acqua ha comunicato che oggi l'acqua sarà erogata dalle 18.30 alle 21.30, dopodiché l'acquedotto verrà chiuso dalle 21.30 di oggi, martedì 1° novembre, alle 6.30 di domani, mercoledì 2 novembre. L'acqua domani sarà erogata dalle 6.30 alle 8.30. Dalle 8.30 acquedotto chiuso fino a nuova comunicazione.

«Confermiamo che tutta l’acqua erogata risulta con piene caratteristiche di potabilità, ma viene mantenuta l’immissione di acqua in acquedotto intermittente per i comuni di Novi e Pozzolo – dice Gestione Acqua – Queste manovre di apertura e chiusura consentono di poter continuare ad erogare acqua potabile, seppur poca e con molti disagi. All’apertura l’acqua ci metterà un po’ per essere disponibile in tutte le zone, ed è facile il verificarsi di fenomeni di torbidità».

Nessuna criticità invece a Tortona, dove in una nota dal Comune di questa mattia si ribadisce come Arpa informi che non risultano problemi legati allo sversamento di sostanze chimiche nel torrente Scrivia. I pozzi di subalveo sono stati chiusi e l’acqua viene prelevata utilizzando solo la galleria filtrante che preleva principalmente acqua dalla zona collinare.

Anche visivamente le condizioni del torrente Scrivia risultano ripristinate per tutto il corso. L’acqua erogata dai rubinetti può continuare ad essere utilizzata normalmente.